Robó órganos donados para investigación médica: Jefe de la morgue de la universidad de Harvard acusado de vender restos humanos

Un hombre identificado como Cedric Lodge, de 55 años, fue acusado de traficar restos humanos robados, dijo el miércoles 14 de junio en un comunicado el fiscal Gerard Karam.

“Algunos delitos desafían el entendimiento”, comentó.

“Es tremendamente atroz pensando que las víctimas se ofrecieron voluntariamente para que sus restos se utilizaran para educar a profesionales de la medicina y promover la ciencia y la curación”, añadió.

Lodge, su esposa de 63 años, y otros cinco presuntos cómplices fueron acusados de participar en una “red nacional” de compraventa de restos humanos.

#BREAKING: Today, #FBI Boston special agents arrested Cedric Lodge, who managed the @harvardmed morgue, Denise Lodge, of Goffstown, NH, & Katrina Maclean, of Salem, MA, for allegedly trafficking stolen human remains. Learn more @FBIPhiladelphia @MDPAnews: https://t.co/5XBjaOS6x5

— FBI Boston (@FBIBoston) June 14, 2023