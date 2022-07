Roban a predicador de Nueva York un millón de dólares en joyas durante sermón

Un predicador de Brooklyn (sur de Nueva York) conocido por su estilo ostentoso y sus joyas llamativas fue víctima de robo el domingo 24 de julio mientras pronunciaba el sermón semanal, y los ladrones le despojaron de joyas suyas y de su esposa por valor de US$1 millón, según ha asegurado la policía.

El pastor Lamor Miller-Whitehead, que se hace llamar “obispo”, estaba en mitad del sermón ante una veintena de feligreses cuando tres hombres entraron en el templo y, tras amenazarle con armas de fuego, le quitaron varios anillos y cadenas que llevaba puestos, antes de hacer lo propio con su esposa.

El propio pastor lo contó en un video que posteó en Instagram: “Cuando los vi llegar al santuario con sus pistolas, le dije a todo el mundo que se agachara, todo el mundo al suelo. No sabía si querían disparar a la iglesia o si venían solo para robar”, dijo.

Una vez pasado el robo, Whitehead habló con la cadena WBCS, y le dijo: “Sabían (lo que hacían), me observaron y sabían que yo tenía otras joyas”, aseguró, al explicar cómo los ladrones buscaron minuciosamente debajo de sus ropas.

Tras el robo, los ladrones huyeron a pie y subieron a un Mercedes Benz que los estaba esperando.

El pastor, amigo personal del alcalde Eric Adams, utilizó el video de Instagram para defenderse de los comentarios que explicaban el robo por su afición al lujo.

US Pastor, Congregation Robbed During Church Service

An American pastor, Bishop Lamor Miller-Whitehead and members of his congregation were robbed of about $400K in jewellery during a live-streamed church service on Sunday. pic.twitter.com/tesr4cd8O8

— Punch Newspapers (@MobilePunch) July 25, 2022