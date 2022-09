Reina Isabel II preocupa por su estado de salud: duques de Sussex viajan a Escocia para reunirse con el resto de la familia real

Los duques de Sussex, Enrique y Meghan, viajarán a Escocia para reunirse con el resto de la familia real en el castillo de Balmoral, residencia de verano de la reina Isabel II, cuya salud es motivo de preocupación para los médicos, informó un portavoz del nieto de la soberana y su esposa.

El príncipe Guillermo también está en camino hacia el castillo escocés, mientras que su esposa, Catalina, se quedará en Windsor con sus hijos, los príncipes Jorge, Carlota y Luis, detalló el Palacio de Kensington.

Enrique y Meghan, que residen en Estados Unidos, se encontraban esta semana de visita en Europa. Ambos estaban hoy en Alemania, con motivo de una competición deportiva de militares veteranos, y tenían previsto viajar esta noche a Londres para asistir a la entrega de premios de una fundación contra enfermedades infantiles.

Además de los nietos de Isabel II, los cuatro hijos de la monarca –Carlos, Ana, Andrés y Eduardo– están ya en Balmoral o van de camino.

El desplazamiento de los principales miembros de la familia real parece reflejar la gravedad del estado de salud de la reina, que permanece “confortable” en su residencia, según el escueto comunicado que ha publicado el Palacio de Buckingham.

“Tras una nueva evaluación esta mañana, los médicos de la reina están preocupados por la salud de Su Majestad y han recomendado que permanezca bajo vigilancia médica“, informó el Palacio de Buckingham.

“La reina sigue sintiéndose cómoda y se quedará en Balmoral“, donde suele pasar los finales de verano, agregó en un breve comunicado.

El arzobispo de Canterbury, Justin Welby, el clérigo de más alto rango en la Iglesia de Inglaterra, de la que es líder la reina, aseguró que esta estaba en sus oraciones.

My prayers, and the prayers of people across the @churchofengland and the nation, are with Her Majesty The Queen today.

May God’s presence strengthen and comfort Her Majesty, her family, and those who are caring for her at Balmoral.

— Archbishop of Canterbury (@JustinWelby) September 8, 2022