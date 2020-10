¿Puede cambiarse el voto en las elecciones de EE.UU.?

Un tuit del presidente Donald Trump ha avivado un cierto interés de los estadounidenses sobre si es posible anular una boleta después de haber votado anticipadamente para las elecciones del 3 de noviembre, aunque no está claro si algunas personas en realidad quisieran hacerlo.

Trump considera que las preferencias electorales cambiaron a su favor después del último debate con el candidato demócrata Joe Biden y afirmó que si la gente quiere cambiar su voto es para él.

“Una fuerte tendencia (Google) inmediatamente después del segundo debate es ¿PUEDO CAMBIAR MI VOTO?”, dijo el presidente en el tuit y alentó a los electores que ya votaron a cambiar su boleta.

Strongly Trending (Google) since immediately after the second debate is CAN I CHANGE MY VOTE? This refers changing it to me. The answer in most states is YES. Go do it. Most important Election of your life!

