Publican datos personales de más de 500 millones de usuarios de Facebook y también hay de Guatemala

“Los registros de 533 millones de cuentas de Facebook acaban de ser revelados de forma gratuita”, tuiteó Alon Gal, director técnico de la agencia contra el ciberdelito Hudson Rock el sábado por la mañana, criticando la “negligencia absoluta” de Facebook.

Business Insider reveló que pudo verificar que algunos números de teléfono filtrados aún pertenecían a los propietarios de las cuentas de Facebook afectadas.

“Se trata de datos antiguos” cuya filtración “ya había sido reportada en los medios en 2019. Encontramos y reparamos este problema en agosto de 2019″, dijo un portavoz de Facebook.

Estos datos incluyen número de teléfono, nombre completo, fecha de nacimiento y, para algunas cuentas, la dirección de correo electrónico, según Business Insider.

Los cibercriminales “seguramente utilizarán esta información para estafas, piratería y mercadeo”, señaló el experto en ciberdelitos.

Esta no es la primera vez que se ponen en línea datos de millones de usuarios de la principal red social mundial, que tiene casi 2 mil 800 millones de usuarios mensuales.

All 533,000,000 Facebook records were just leaked for free.

This means that if you have a Facebook account, it is extremely likely the phone number used for the account was leaked.

I have yet to see Facebook acknowledging this absolute negligence of your data. https://t.co/ysGCPZm5U3 pic.twitter.com/nM0Fu4GDY8

— Alon Gal (Under the Breach) (@UnderTheBreach) April 3, 2021