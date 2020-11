Predicadora Paula White se vuelve viral por su discurso a favor de Donald Trump y cibernautas saturan las redes de memes

La asesora espiritual del presidente Donald Trump, Paula White, dirigió el miércoles 4 de noviembre, una apasionada oración cuyo objetivo fue asegurar la reelección del actual mandatario estadounidense.

Durante una oración transmitida en directo en su canal de YouTube, White afirmó que “espíritus demoníacos” intentaban robarle la elección a Trump y también evitar “la voluntad de Dios”.

“Escucho victoria, victoria, victoria, victoria en los rincones del cielo”, dijo White mientras cerraba los ojos y gesticulaba apasionadamente.

Presidential spiritual adviser Paula White is currently leading an impassioned prayer service in an effort to secure Trump's reelection. pic.twitter.com/hCSRh84d6g — Right Wing Watch (@RightWingWatch) November 5, 2020

Durante la proclamación, White dijo que estaba en presencia de los ángeles. “Ahora mismo se están enviando ángeles, están siendo enviados desde África y vienen aquí”, pronunció y en seguida pareció hablar en lenguas, momento en que una persona emite sonidos que se consideran un idioma secreto desconocido para el hablante y que se presenta en el cristianismo pentecostal y carismático, así como en otras religiones.

Las reacciones

El discurso de White acaparó la atención mundial y rápidamente los usuarios de redes sociales se pronunciaron con reacciones, comentarios y memes. Además, hubo un grupo que comparó la forma en que pronunció varias palabras con el rap de Eminem e incluso, muchos comentaron que quizás la predicadora se ha equivocado de profesión.

well sorry @Eminem for that. But that's the first instrumental track i thought about. pic.twitter.com/5uce3N3GSP — Capitaine OSEF (@Soapmoine) November 5, 2020

Otro grupo de cibernautas comparó la oratoria de White con diversas canciones, con programas infantiles y aprovecharon la oportunidad para hacer bromas con su discurso a favor de Donald Trump.

Here in the UK there is a BBC children’s TV programme called ‘In The Night Garden.’ I think Paula is a fan… pic.twitter.com/CCfLINpEsB — Tracey Wilkinson (@marinermummy) November 5, 2020