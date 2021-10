Piden despedir a directora de escuela por ser fan del grupo de heavy metal Iron Maiden

Unos 400 padres de familia de la escuela secundaria de St. Catharines, en Ontario, Canadá, firmaron una petición para exigir que despidan a la directora.

Las razones que tiene este grupo de padres han parecido insólitas, pues asegura que la directora muestra símbolos satánicos y que tiene ese tipo de prácticas en sus redes sociales, donde estudiantes pueden verla.

Sharon Burns, directora de la Eden High School, es acusada por los indignados padres de llevar su fanatismo por la clásica agrupación de heavy metal británico, Iron Maiden, a niveles a los que no están dispuestos a tolerar.

“Estamos perturbados porque la directora mostró descaradamente símbolos satánicos y su lealtad a las prácticas satánicas en sus plataformas de redes sociales públicas, donde todos los estudiantes pueden verlos en @edenprincipal (no en su cuenta personal”, señalan en una petición escrita.

Añaden que no están en contra de los gustos particulares de la directora, sino de mostrar abiertamente elementos como un “letrero hecho a mano con el 666”.

Según los padres de familia, el letrero representa al diablo, al anticristo o al mal. Indican que canciones famosas de la banda, como “The Number of the Beast” no deben ser expuestas a los adolescentes.

La solicitud de estos padres de familia llevó a expresarse a otro grupo, pero que sí está a favor de que la directora continúe en su cargo. Ellos lanzaron una lista que ya lleva más de 10 mil personas que han votado a favor.

Quienes apoyan a la directora indican que la iniciativa de removerla es ridícula, pues no deben juzgarla por publicaciones en redes sociales. Además, señalan que la escuela es pública y no tiene preferencias religiosas, por lo que si nos les gusta la directora, tendrían que cambiarlos de establecimiento.