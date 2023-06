“Empezamos a sufrir malestares de garganta”: el relato de guatemaltecos en EE. UU. que cuentan cómo son afectados por los incendios forestales en Canadá

Los incendios forestales continúan en Canadá, cuyos efectos se extienden al norte de Estados Unidos y que podría prolongarse en los próximos días.

Cientos de incendios forestales se mantienen activos en Quebec, en la región este de Canadá, donde han afectado a millones de personas; mientras que las alertas por contaminación atmosférica se han activado.

La cantidad de humo ha sido tan densa que se ha extendido por el noreste de los Estados Unidos, donde afecta principalmente a Pensilvania, Maryland, Delaware, Nueva York y Washington.

Los incendios afectan a personas de otros países que viven en Canadá o EE. UU., entre ellos está Julio Aguilar, migrante guatemalteco que reside en Lawrenceville, New Jersey.

Recordó que el recién pasado 6 de junio cuando salió de su trabajo le pareció extraño de que hubiera mucho humo en el ambiente y según él, parecía que conciban carne asada por el olor.

“Estaba nublado, parecía que iba a llover. Me extrañó que, a pesar de que me había movilizado durante unos 30 minutos, el olor a carne asada o grama quemada permanecía, el humo se había puesto más denso, parecía como si hubiera mucha neblina. No estaba tan fuerte como para afectar la respiración, más que el olor”, narró el guatemalteco.

Recordó que el miércoles 7 de junio por la mañana, estuvo más denso el humo, la visibilidad era menor y por la tarde la situación empeoró.

Agregó este jueves 8 de junio el ambiente amaneció más despejado. “Ya no hay olor a quemado, ya no hay tanta acumulación de humo; sin embargo, hoy por la mañana hubo más noticias y más alertas”.

Otra historia es la de Ivonne Leiva, otra migrante guatemalteca y quien reside en Nueva York.

Indicó: “De repente empezamos a oler a quemado, imaginábamos que era una casa cerca que se quemaba, luego empezaron las alertas de usar mascarilla y evitar a toda costa salir a la calle, cerrar todas las puertas y ventanas. Todos empezamos a sufrir malestares de garganta a causa del aire contaminado”.

Mientras que la Casa Blanca informó este jueves 8 de junio de la declaración del presidente Joe Biden respecto de lo que sucede en Canadá. Indicó que millones de estadounidenses están experimentando los efectos del humo resultante de los devastadores incendios forestales que arden en Canadá, “otro claro recordatorio de los impactos del cambio climático”.

Dijo que desde mayo, más de 600 bomberos, personal de apoyo y activos de extinción de incendios de EE. UU. se han desplegado, trabajando junto con los bomberos canadienses para hacer frente a lo que probablemente sea la peor temporada de incendios en la historia de Canadá, y que tiene un gran impacto en los Estados Unidos.

“Ayer hablé con el Primer Ministro Trudeau y le ofrecí cualquier ayuda adicional que Canadá necesite para acelerar rápidamente el esfuerzo de apagar estos incendios, en particular los de Quebec, donde los incendios están teniendo los impactos más directos en las comunidades estadounidenses”, informó.

Entretanto, en Canadá se espera que la contaminación provocada por los incendios alcance su punto álgido este jueves en Toronto, según la agencia federal de ambiente, Environment Canadá, informó AFP.