Justin Trudeau le pide a Taylor Swift que incluya a Canadá en su reciente gira y este fue el mensaje que le envió

Trudeau aprovechó el anuncio en la cuenta oficial de Swift en Twitter de fechas adicionales para la gira en Europa, y la ausencia de Canadá en el tour internacional de la artista, para responder con su petición.

“Soy yo, hola. Sé que hay lugares en Canadá que estarían encantados de tenerte, así que no hagas que sea otro verano cruel. Esperamos verte pronto”, escribió haciendo un juego de palabras con las letras de las canciones Cruel Summer y Anti-Hero, que están incluidas en el espectáculo de Swift.

La gira Eras tendrá 14 nuevos conciertos en Europa entre julio y agosto. Además, Swift realizará al menos otros 14 conciertos en Estados Unidos. Eras también tiene programados espectáculos en México, Asia y Australia en 2024, pero de momento Canadá está fuera de su programación.

Trudeau no es el único político canadiense “preocupado” por la falta de conciertos de Swift en el país.

