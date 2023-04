Pablo Escobar: qué se sabe sobre su supuesta mansión en una isla de Cartagena

Según las personas del lugar, esta mansión perteneció a Pablo Escobar, el ex líder del Cártel de Medellín, y por eso es popularmente conocida como “La Casa de Don Pablo”.

Esta lujosa residencia, la cual se mantiene bien conservada a pesar del paso del tiempo, está rodeada por palmeras y árboles y cuenta con decenas de habitaciones con acabados de oro.

Además, esta mansión es actualmente una atracción turística para miles de personas al año, como lo ha sido la Hacienda Nápoles, donde Pablo Escobar tenía su zoológico personal con varias especies exóticas.

Sin embargo, existe una teoría que afirma que esta extensa propiedad nunca perteneció al peligroso narcotraficante, ya que Cartagena no era uno de los lugares que frecuentaba.

“Expertos han manifestado que entre sus lugares favoritos de descanso, Cartagena o sus alrededores no estaban entre sus seleccionados”, aseguró el medio El Tiempo.

You are able to buy a fresh piña colada in front of Pablo Escobar’s house in Isla Grande, Cartagena, Colombia. Come with us and discover many things to do at the Rosario islands archipelago. #ecofriendly #caribbeangirls pic.twitter.com/gKoSC3xQV0

— Fabio Andree Tour Guide & Experiences (@OfWalled) April 18, 2023