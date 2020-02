No puede ni levantarse: Júpiter, el león que agoniza por depresión en Colombia

Un león que llegó a pesar 300 kilos ahora pesa 90 y es protagonista de una historia que enternece y hace derramar lágrimas a la opinión pública en Colombia.

Júpiter vivió 19 años con su cuidadora, Ana Julia Torres, en el refugio de vida silvestre Villa Lorena, en Cali, luego de haberlo rescatado de un circo.

El afecto del enorme animal era tal que abrazaba y besaba a su cuidadora, quien no tenía ningún temor a ser lastimada.

“Él era muy amoroso. Júpiter me miraba y corría por aquí, por allá, venía y me abrazaba con sus patotas y me besaba”, dijo Ana Julia a Noticias Caracol.

Pero en 2017, el Departamento Administrativo de Gestión del Ambiente (Dagma) dictaminó que el animal, así como otras 183 ejemplares, no estaban en condiciones adecuadas y ordenó su traslado a otras que consideraba mejor para el bienestar animal.

El resultado no fue lo esperado: Júpiter se demacró, dejó de comer, enfermó del hígado y riñones, sin que el nuevo refugio interviniera oportunamente.

El encuentro con Júpiter fue producto de una corazonada de Julia. “El corazón me palpitó y de un momento a otro supe que tenía que venir a verlo. Lo encontré tirado en el piso, blanco, lo llamaba y no me hacía caso, no me escucha, todavía no me reconoce, lloré mucho”, afirmó.

De suerte Júpiter pudo reconocer a Julia y se fundió en abrazos con ella, lo que quedó grabado y alivió en parte el sentimiento de los colombianos al saber la tristeza que invadía el felino.

Enterada de la historia, la autoridad ambiental de Cali inició las gestiones para que Júpiter pueda regresar al recinto donde antaño fue feliz.

“Llegará a un hogar de paso que se está adecuando para su atención. Él necesita unos procedimientos médicos veterinarios específicos y muy probablemente transfusiones de sangre”, dijo Carlos Calderón, director del Dagma.