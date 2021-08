“No es un enemigo que se pueda vencer del todo”: Militar argentino que luchó contra los talibanes habla por primera vez

Héctor Prechi es un soldado argentino que combatió en el ejército estadounidense y posteriormente sirvió en el régimen islámico en el 2001.

Tras el ataque a las torres gemelas Prechi fue convocado por su superior para servir en una misión del “otro lado del mundo”, pero no se le informó exactamente a qué lugar debía ir.

Héctor se despidió de su familia pues no sabía si regresaría y emprendió su viaje a los países de medio oriente, específicamente a Afganistán.

Luego de llegar, Héctor relató que las jornadas de trabajo fueron bastante extensas, con turnos de 13 horas todos los días. Además, debían de mantener un constante monitoreo en la misión para poder estar alertas y evitar al máximo el peligro de un ataque sorpresa.

Desde que aterrizó en Afganistán, el soldado supo que las cosas serían complicadas, pues la pista estaba totalmente destruida por una bomba lanzada por talibanes. Además, solo pudieron ingresar al país islámico de noche, para evitar ser vulnerables a ataques por parte de talibanes.

“Siempre cuento que no teníamos que tratar de entenderlos con nuestra mente occidental, porque un occidental se sienta con otro en una mesa de negociaciones, cede una parte uno, cede otra parte otro y se llega a una solución de compromiso. Con un fanático que está convencido toda su vida de hacer eso y que su único objetivo en la vida es que triunfe su facción, su religión, su forma de vida, no vas a poder negociar, va a ser imposible. Él siempre va a querer que vos te sometas a su ley o eventualmente si no quieres someterte vas a tener que huir o vas a terminar muerto”, dijo Prechi al recordar que es muy difícil entender la mentalidad talibana.

“Se le puede contener pero no vencer”

“Sobre todo hay que tener en cuenta que en un país que está tan devastado y que nunca terminó de levantar su nivel de vida, le sigue siendo sencillo al talibán seguir reclutando jóvenes para que sigan engrosando a su ejército. Uno podría llegar a pensar que en la medida en que las condiciones de vida progresan, la gente ya no vería eso como algo positivo. Sin embargo siempre hay lugares nichos donde ellos siguen obteniendo gente que quieren formar parte”, dijo Prechi.

El militar argentino aseguró que los talibanes no son enemigos con los que se pueda sentar a dialogar, pues la razón de sus conflictos son ideológicos y sobre todo el fervor en sus creencias los llevan a cometer actos que atentan contra la integridad humana.

Siendo esta la razón por la cual los talibanes actúan, Prechi aseguró que no se les puede destruir del todo, solamente pueden contenerlos y tratar de disminuir el daño que causan a la población.