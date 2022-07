Nicolás Toledo: cómo fue el momento en que el mexicano de 78 años murió en el tiroteo de Chicago

El 4 de julio se perpetuó un tiroteo durante el desfile por el Día de la Independencia de Estados Unidos, en la localidad de Highland Park en Illinois.

En el atentado murieron seis personas y 30 más resultaron heridas. Según los datos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, entre las víctimas se encontraba una persona de nacionalidad mexicana.

Se trataba de Nicolás Toledo, un hombre de 78 años que visitaba a su familia en el pueblo de Highland Park.

El periodista de CBS News, Tim McNicholas, siguió el caso de Toledo por medio de mensajes publicados en sus redes sociales.

Nicolas’ granddaughter tells me he loved to paint, fish, and take walks through the park with his family. @cbschicago pic.twitter.com/ZhAFjWpXJ6

— Tim McNicholas (@TimMcNicholas) July 5, 2022