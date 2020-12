Monolito de Rumania desaparece misteriosamente como el que fue localizado en Utah

El monolito metálico fue localizado en Batca Doamnei Hill en la ciudad Piatra Neamt el 26 de noviembre cuando una persona corría por el sector. Desapareció el martes 1 de diciembre. Este lugar se encuentra a pocos metros del monumento arqueológico de la Fortaleza Petrodava Dacian.

Un video publicado por medios locales mostró que este emitía un sonido hueco cuando se golpeaba.

En las fotografías que circularon sobre el monolito en Rumania, se podría apreciar que este tenía un patrón cíclico grabado.

El alcalde de este lugar, Adrian Carabelea, escribió en sus redes sociales: “Mi suposición es que algunos alienígenas, descarados y terribles adolescentes salieron de casa con sus padres OVNI y comenzaron a plantar monolitos de metal en todo el mundo”.

Actualmente hay investigaciones sobre quién instaló y retiró el monolito.

Antes del hallazgo en Rumania, también había sido reportado un descubrimiento en Estados Unidos. El monolito apareció en el desierto de Utah. Medía 3.5 metros de altura, era metálico y triangular. Según las autoridades locales, desapareció el 29 de noviembre.

El hallazgo despertó todo tipo des especulaciones.

The portal to Utah is at David Zwirner 20th Street: https://t.co/RVNlrfW1WA #UtahMonolith #JohnMcCracken pic.twitter.com/eZcwYhsQ8N

— David Zwirner (@davidzwirner) November 25, 2020