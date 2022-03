“Me temblaban las piernas”: la angustiante crónica de cómo Kate del Castillo conoció a Joaquín “el Chapo” Guzmán

Ya pasaron más de 6 años de que se reveló que la actriz mexicana Kate del Castillo y el otrora poderoso jefe cartel de Sinaloa, Joaquín el Chapo Guzmán, tuvieron una épica reunión.

Sin embargo, el momento aún queda inmortalizado y, a decir de la protagonista de La Reina del Sur, esas experiencias aún quedan latentes en su corazón, algo que han confirmado analistas, pues su semblante la delata siempre que entrevistadores le tocan el tema.

De acuerdo con El Comercio, de Perú, hay que recordar que el encuentro de Castillo con Guzmán le valió a la artista una persecución política y legal, de la que, al final de cuentas, ha salido bien librada.

“No sé por qué esa cacería tan terrible hacía mí. Me he preguntado todo: ¿por qué el ataque tan fuerte? Estoy quebrada. He estado pagando abogados en los Estados Unidos y México por varios años”, dijo la actriz a Los Angeles Times, citada por El Comercio.

Pero, siendo el Chapo uno de los más buscados narcotraficantes de México, ¿cómo fue posible que se conocieran con la actriz?

De acuerdo con la publicación del medio, todo comenzó con un tuit de la actriz a principios del 2012.

¿Qué decía el tuit?

“Hoy creo más en el Chapo Guzmán que en los gobiernos que me esconden verdades, aunque sean dolorosas, para su propio beneficio y riqueza”, decía la publicación.

“Sr. Chapo, ¿no estaría padre que comenzara a traficar con el bien? Con las curas para las enfermedades, con comida para los niños de la calle (…), con traficar con políticos corruptos y no con mujeres ni niños que terminan como esclavos”, continuaba.

Ese fue “el gancho”, señala la nota, de que en 2014, dos años más tarde, el jefe narcotraficante les ordenara a sus abogadas contactarse con Castillo.

Su verdadera intención era buscar con ella asesoría para la producción de una película biográfica del narcotraficante.

Las autoridades investigaron a Castillo a partir de ese tiempo. Sorpresivamente, ya cuando Guzmán había sido recapturado y se encontraba en al cárcel de máxima seguridad de El Altiplano, se reveló que ya se habían reunido varias veces con la actriz mexicana.

De hecho, se estableció que desde la cárcel el Chapo le escribía cartas.

En 2015 todo marchaba bien para la producción de la película; sin embargo, aún no se habían encontrado personalmente, y la comunicación era por terceros o a través de mensajes de texto.

De acuerdo con la nota, fue el 25 de septiembre del 2015 cuando Kate les confirmó a los abogados de Joaquín que estaba lista para el encuentro.

Un invitado sorpresa

Sin embargo, ese día la actriz le hizo llegar un mensaje al Chapo: que con ella iría el famoso artista estadounidense Sean Penn y otros dos productores de Hollywood, una oferta a la que el narcotraficante no pudo negarse.

Así fue como el 2 y el 3 de octubre de 2015, finalmente ambos se estrecharon la mano, tras pasar una serie de viajes, vuelos privados y hoteles en secreto.

Fue desde Tepic que partieron dos avionetas hacia el lugar que habían acordado con el Chapo.

“Pensé que me iba a matar”

Después Castillo relataría lo que vivió: “Me dijo: ‘Amiga, creo que necesitas ir a dormir’. Nosotros ni siquiera sabíamos que nos íbamos a quedar ahí y fue cuando pensé que me iba a violar y después me iba a matar o algo como eso. ¿Y sabes algo? Él pudo haber hecho cualquier cosa que se le antojara, ¡qué podía hacer yo!”, relató en una entrevista.

Y agregó que había aprovechado el momento para la propuesta: “Sabe qué, pensando en la película, qué tal, don Joaquín, si donamos un poco del dinero que se recabe para todas aquellas personas que han perdido a algún familiar a causa del crimen organizado. Yo pensaba que me iba a matar o me iba a hacer algo, pero esa era mi única oportunidad. Entonces, me miró con sus grandes y poderosos ojos y me dijo: ‘Eso es lo que me gusta de ti, hagámoslo’. Nos abrazamos y dijo: ‘Me voy’ y se fue, literalmente me arrastré a la cama, las piernas me temblaban, no podía creerlo. Me tumbé en la cama sin quitarme nada”.

“Casi 24 horas después de que nos fuimos, los militares llegaron al lugar y comenzaron a disparar”, agregó en su anécdota. Desde entonces, dice, no lo volvió a ver.

Guzmán fue recapturado el 8 de enero de 2016. Un año más tarde llegó extraditado a Estados Unidos y fue condenado a cadena perpetua en julio de 2019.