Lotería Powerball: el premio mayor del concurso sube a US$800 millones y continúa su expectativa en EE.UU.

Asimismo, la lotería Powerball reveló que el valor en efectivo del pozo alcanza los US$384 millones y es tan elevado debido a que han habido 36 sorteos seguidos sin ganador del gran premio.

Las posibilidades de ganar el gran premio de la lotería Powerball son solo de 1 en 292,2 millones, por lo que la probabilidad de que exista un ganador en los próximos sorteos es muy baja.

Este miércoles 26 de octubre, se llevó a cabo el sorteo de la lotería Powerball en la ciudad de Tallahassee, en Florida, Estados Unidos.

Los números ganadores del día fueron 19, 26, 37, 46, 56 con un Powerball de 24; sin embargo, nadie obtuvo el premio que en ese momento era de US$700 millones.

#Powerball was not hit tonight.

Jackpot for Saturday, Oct. 29 has climbed to $800,000,000! 💰🤯💰

Good Luck!

#lottery #lotto #loteria #jackpot pic.twitter.com/0kc4vv33fN

— Lottify (@LottifyApp) October 27, 2022