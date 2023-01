Los videos que muestran la golpiza que sufrió el afroamericano Tyre Nichols por parte de la policía en EE.UU.

Las autoridades de Memphis (Tennessee, EE.UU) publicaron este viernes una serie de videos en los que se aprecia la paliza que varios policías propinaron al afroamericano Tyre Nichols, fallecido a principios de este mes en un hospital tras el encontronazo con los agentes.

El video más gráfico es el captado por una cámara de vigilancia en una farola, donde se ve desde arriba cómo los agentes dieron patadas, alguna de ellas en la cabeza, y golpearon con una porra a Nichols.

Otras tres de las grabaciones corresponden a cámaras que los agentes llevaban adosadas a sus cuerpos: En una de ellas se ve cómo Nichols es sacado de su vehículo por unos policías que intentan movilizarlo en el suelo hasta que el hombre logra zafarse y sale corriendo.

En ese momento, los policías solicitan refuerzos para buscar al joven afroamericano.

En otro video aparece Nichols cuando finalmente es capturado por los agentes, que lo golpean varias veces con fuerza, mientras la víctima grita “mamá, mamá” y “denme un minuto”.

En esta grabación se oye cómo los efectivos insultan al detenido mientras lo intentan movilizar de nuevo.

Otra de las grabaciones comienza con escenas algo confusas en las que hay un forcejeo. Acto seguido Nichols sale esposado en el suelo junto a un carro policial y se aprecia la llegada de una ambulancia.

