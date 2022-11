Los videos que muestran la destrucción que varios tornados provocaron en los estados de Oklahoma y Texas

Varios tornados han impactado los estados de Oklahoma y Texas el pasado 4 de noviembre y dejaron decenas de personas heridas y cientos de casas y edificios destruidos.

Las autoridades indicaron que han contabilizado la aparición de 17 tornados, pero aseguraron que esta cifra puede elevarse en el transcurso de este 5 de noviembre.

Una de las zonas más afectadas por los fenómenos naturales fue el condado de McCurtain, en Oklahoma, que se encuentra ubicado en el extremo suroriental del estado.

Además, Cody McDaniel, director de emergencias de la zona confirmó el fallecimiento de una persona, pero no precisó mayor información a los medios locales.

A su vez, el gobernador de Oklahoma, Kevin Stitt compartió un mensaje en sus redes sociales donde afirmaba que estaba “rezando por los habitantes de Oklahoma afectados“.

Por su parte, el estado de Texas, concretamente en el condado de Lamar, se reportó el daño o destrucción de al menos 50 viviendas.

Las autoridades también contabilizaron diez personas heridas que han sido trasladados a centros hospitalarios. De esos diez, dos están en condiciones graves.

Además, Servicio Meteorológico Nacional confirmó que otros estados resultaron afectados como Arkansas, y que se espera que el sistema de tormenta se encaminara con dirección hacia Luisiana.

Videos

En las redes sociales varias personas han difundido varios metrajes donde se observan los tornados en diferentes zonas de EE. UU.

En los videos se visualizan la magnitud de los tornados y cómo afectan las zonas en las que se encuentran.

Otros metrajes muestran los estragos que dejaron los tornados, como casas destruidas, autos volcados y escombros en los alrededores.

A family in Paris, Texas seeing their home destroyed by a tornado this evening 🙏 pic.twitter.com/C0n2N2K3U8 — Dallas Texas TV (@DallasTexasTV) November 4, 2022

Pray for people in Lamar County (TX). Tornado hit small town of Powderly earlier. People are trapped, some feared to be dead. God bless ‘em. 🙏 pic.twitter.com/GKB6zJjADz — +++ (@dfwtx17) November 4, 2022

BREAKING: ‘Tornado Emergency’ declared as large and extremely destructive tornado moves towards Idabel, Oklahoma pic.twitter.com/vn5yYU9bz5 — Intel Point ALERT (@IntelPointAlert) November 4, 2022