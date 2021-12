Los perfiles que figuran en el listado de los más buscados en la Unión Europea y la campaña para capturarlos

Han cometido asesinatos, narcotráfico, o trata de personas pero han escapado de la justicia durante años, integrándose con éxito en la sociedad con una vida e identidad que les permite pasar desapercibos.

Desde este viernes 3 de diciembre protagonizan la campaña de Europol para la caza de los criminales más buscados de la Unión Europea (UE).

Antonio Anglés Martins el “Asuquiqui” tiene 55 años, nacionalidad española y origen brasileño. Sus ojos son azules, mide 1.75 centímetros y tiene un tatuaje en el brazo, una cicatriz en la cara y otra en la mano.

Matteo Messina Denaro tiene 59 y nacionalidad italiana y en la última foto disponible sobre él aparece con pelo corto y gafas grandes.

Podrían ser un carnicero al que se busca por asesinato, un taxista huido de delitos de trata de mujeres o un farmacéutico experimentado que trabajó en un laboratorio de narcotraficantes.

Llevan vidas normales, aunque el sonido de las sirenas de un auto policial o el flash de la cámara de una turista les provocan un nerviosismo que deja en evidencia que podrían ocultan un pasado criminal, y así lo refleja Europol en los videos que acompañan su campaña.

Al “Asuquiqui” lo busca España por secuestro, detención ilegal, asesinato, lesiones corporales graves y violación: junto a su cómplice Miguel Ricart Tarrega, recogió en su auto a tres niñas a las que violó, torturó y asesinó el 13 y 14 de noviembre de 1992, el conocido como Crimen de Alcácer.

Messina Denaro está siendo buscado por las autoridades italianas por delitos de asesinato, tortura y participación en una organización criminal, la mafia italiana “Cosa Nostra”.

Junto a decenas de criminales, están en paradero desconocido desde hace años, evitando ser capturados y llevados ante los tribunales. Las autoridades creen que podrían llevar vidas relativamente normales en la actualidad, con sus vecinos y amigos ignorando que detrás hay un criminal con un pasado oscuro.

La red europea de equipos de búsqueda activa de fugitivos (ENFAST), junto a Europol, lanzó este viernes su campaña 2021 de los “EU Most Wanted” (Los más buscados de la UE), que inició en 2016 centrándose en diferentes temáticas, y este año dedica a los fugitivos de toda Europa que se esconden a la vista de todos.

Diferentes países de la UE participan cada año aportando la identidad, fotografía y datos de una de las personas más buscadas por la justicia nacional. Sus antecedentes criminales son “graves” y han cometido asesinatos, delitos de narcotráfico o trata de seres humanos, entre otros delitos.

La idea de esta campaña es que el público general pueda ver las imágenes de estos fugitivos por si quizás reconocen a alguno de ellos. En caso de tener alguna pista, los ciudadanos pueden informar de forma anónima a través de la página web. “Podrías ser fundamental para ayudar a las fuerzas del orden a atrapar a un fugitivo”, insta Europol.

Desde el lanzamiento de su primera edición, esta campaña ha sido un éxito continuo. Hay 62 prófugos en la web, pero un total de 110 fugitivos han sido arrestados desde 2016, y 41 detenciones se produjeron gracias a pistas directamente originadas por esta campaña.

Solo en 2020, un total de 15 prófugos de la lista fueron arrestados y cinco de ellos fueron capturados gracias a esta iniciativa.

“En el corazón de esta campaña está la justicia para las víctimas. Al consultar la web ‘EU Most Wanted’ y ver a los fugitivos, podrías ayudar a detener a un delincuente fugado y llevarlo ante la justicia”, señala Jean-Philippe Lecouffe, director ejecutivo adjunto de Operaciones de Europol.

En un mensaje al público, subraya que las autoridades policiales nacionales “necesitan tu ayuda para proteger a los ciudadanos europeos”. La información la reciben los miembros de ENFAST, que están especializados en localizar a delincuentes fugados que son sospechosos o han sido condenados por delitos graves y sobre ellos pesa una orden de detención europea.

Europa, agencia de coordinación policial en la UE, recuerda que la colaboración entre los países miembros es “fundamental cuando se trata de este tipo de delitos transfronterizos”, puesto que algunos fugitivos escapan de un país a otro y evaden repetidamente a las autoridades policiales.

