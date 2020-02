“Les pido perdón”: Sale de prisión el hombre que mató a su novia de 113 puñaladas

“A todas las mujeres les pido perdón. No sé por qué la mate… no hay un día que no piense en todo lo que pasó y que no me arrepiente de lo que hice”, dijo el hombre a la prensa.

Telefe Noticias señala que el crimen ocurrió el 27 de mayo de 1996 en Tigre, Buenos Aires, Argentina. En ese entonces su novia, Carolina Aló, tenía 17 años.

Tablado estuvo 24 años preso y fue beneficiado con la ley de 2×1, la cual consiste en registrar doble cada año que permaneció en la cárcel. También se computaron los años que aprovechó como estímulo educativo.

El hombre utilizó una cuchilla de cocina, dos cuchillos de mesa Tramontina y un formón de carpintería para cometer el crimen.

A la pena le fueron agregados dos años y medio por haber amenazado de muerte a otra su expareja, con la que se casó cuando estuvo preso y tuvo dos hijas mellizas. En 2013 la pareja se separó.

Un juez ordenó practicarle una pericia psiquiátrica. A pesar de que el fallo indica que Tablado presenta facultades mentales normales, pero se aconseja que no se relacione con sus hijas, quienes tienen 11 años actualmente.

Sin embargo, se enciende la alarma por entender que el hombre presenta “una baja tolerancia a la frustración y que ante ello puede pasar al acto”, según consignan fuentes judiciales.

El juez Alejandro David ya había anticipado la salida de Tablado para esta fecha, mientras que señaló que “jurídicamente no hay nada para hacer porque cumplió su pena”.