Las impactantes imágenes de un destello de color rojo intenso que grabó un piloto sobre el Océano Atlántico

Recientemente se ha viralizado una serie de fotografías tomadas por un piloto de avión mientras volaba el Océano Atlántico donde se muestra un misterioso resplandor rojo debajo de las nubes.

La fotografías fueron tomadas el 22 de julio y se compartieron en la red social de Reddit. “Misterioso resplandor rojo visto sobre el Atlántico, el piloto dice que nunca ha visto nada parecido“, dice la descripción de la publicación junto a las imágenes.

Esto provocó asombro entre los usuarios, quienes comenzaron a presentar teorías por los motivos que generaron el inusual fenómeno.

Mientras algunos decían que se trataba de una señal que vaticinaba el fin del mundo, otros compararon las fotografías con una escena que sale en la popular serie de Netflix Stranger Things que comparte las mismas características.

Según Daily Mail, el piloto que tomó las fotografías se mantiene en el anonimato, además de que se desconoce las ubicación exacta donde ocurrió.

Sin embargo, otros internautas le dieron una explicación más científica al fenómeno e indicaron que se trataba de un barco de pesca.

Estos barcos, según los comentarios de los internautas, utilizan grandes paneles de luces LED (Diodo emisor de luz) de color rojo para atraer a los peces.

Esto permite a los pescadores atraer la atención de los peces alrededor del barco y permite una captura más sencilla de ellos por medio de redes.

Si alguna vez viajás por sobre el Pacífico y ves esto, no se trata del fin del mundo, no es algo diabólico, no hay conspiración satánica, es un caso de #DatoNerd 1/3 pic.twitter.com/hjRMHf0FKU

— Fabio Baccaglioni (@fabiomb) July 22, 2022