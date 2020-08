Lanzan trailer de la película de “The Batman” con Robert Pattinson

El primer trailer de ‘The Batman’, lanzada este sábado, muestra una versión más oscura que la versión de Christopher Nolan, donde, además de Robert Pattinson en el papel de Batman, se podrá tener un primer vistazo de Zoe Kravitz como la Gatubela, además de mostrar que el villano principal de la película será Riddler, quien será interpretado por Paul Dano.

La dirección de esta película está bajo la dirección de Matt Reeves, quien parece haber dado un toque realista, oscuro y violento, alejándose de la versión de Ben Affleck y de Christian Bale.

Robert Pattinson is #TheBatman. Watch the #DCFandome Teaser Trailer now. pic.twitter.com/vhRXE7YlCA

— The Batman (@TheBatman) August 23, 2020