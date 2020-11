La operación fallida que hizo que lloviera carne podrida sobre Oregon

Hace 50 años, en Florence, Oregon, Estados Unidos, ocurrió un acontecimiento que marcó a fuego a muchos de los residentes, pues el cadáver de una enorme ballena de ocho toneladas fue dinamitado para deshacerse de él, pero algo no salió como se esperaba.

Durante días, los residentes de esa zona costera debatieron cómo deshacerse de los restos del colosal cetáceo que se descomponía en la playa del lugar. El 9 de noviembre de 1970, el enorme cuerpo de un cachalote de 14 metros de largo se descomponía en aquel lugar tranquilo, pero inundado de olores fétidos que emanaban del cadáver.

Las autoridades locales determinaron que lo mejor sería dinamitar el cuerpo del enorme mamífero, pues sus restos caerían en el mar y serviría de alimento para las gaviotas y aves de rapiña que acechaban el cuerpo.

A pesar del olor nauseabundo, decenas de pobladores se agolparon en el lugar para ver cómo la ballena sería destrozada con casi media tonelada de explosivos.

“Si quedan pedazos muy grandes tendremos que hacer otra limpieza y probablemente hacer otra descarga”, dijo a la televisión en aquel entonces George Thornton, ingeniero a cargo de la operación.

Antes de la explosión, las autoridades le pidieron a las personas que se alejaran unos 400 metros del cuerpo para que no fueran afectadas por la detonación y por los pedazos de carne que saldrían disparados por los aires. Los expertos esperaban que la mayor parte de los restos cayeran en el mar.

Sin embargo, algo no encajó en los planes. La explosión ocurrió y empezó a llover carne de ballena, incluso más allá de los 400 metros que las autoridades habían recomendado.

La gente comenzó a huir por temor a sufrir alguna herida. Un automóvil que estaba quedó casi destrozado cuando le cayó un enorme pedazo de carne podrida.

50 años después, la cadena local Katu, de ABC, entrevistó a sus protagonistas.

“Me preguntaban al respecto, prácticamente todos los días de mi vida, o todo el mundo lo comentaba, tanto extraños como conocidos. Salía de un Starbucks a las 7:00 AM, me encontraba con alguien, decían: ‘Oye, apuesto a que nadie te ha mencionado la ballena todavía’. Sí, el chico de The Oregonian Box me lo mencionó hace una hora”, dijo Paul Linnman, reportero que cubrió el hecho.

La decisión de hacer estallar la ballena salió del Departamento de Transporte de Oregon y George Thornton. Según Paul Linnman, reportero que cubrió el hecho y que fue entrevistado 50 años después del hecho, Thornton había consultado con la Marina de los Estados Unidos, que ya había hecho cosas similares en el pasado. Al final se determinó que no se utilizó suficiente dinamita, una enorme parte del cuerpo de la ballena no había sufrido mayor daño con la explosión.