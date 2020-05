La historia del perro que fue durante tres meses al hospital donde falleció su dueño por coronavirus

Esta historia ha conmovido a todos los internautas que la han leído y principalmente aquellos que tienen una mascota.

El perro, de siete años, fue nombrado Xiao Bao por los trabajadores del hospital Wuhan Taikang; el significado de su nombre es “pequeño tesoro”.

En febrero un paciente se acercó al hospital en Wuhan con síntomas de coronavirus y después de los exámenes se confirmó el positivo por covid-19; el hombre quedó internado en el hospital mientras su perro lo esperaba en el vestíbulo.

Pasaron los días y el perro mestizo continuó llegando durante tres meses, a pesar de que su dueño falleció una semana después de haber ingresado.

Aunque varias personas se quejaron de la presencia del perro, según informó Wu Cuifen, una empleada de ese edificio, finalmente Xiao Bao fue llevado al refugio de la Asociación para la Protección de los Animales Pequeños de Wuhan.

Loyal #dog waits at a #Wuhan hospital for 3 months after his owner dies from covid-19

7-yo dog Xiao Bao waited patiently for his owner at Wuhan hospital.Staff at Wuhan Taikang Hospital fed Xiao Bao

Xiao's owner died 5 days after being admitted pic.twitter.com/H31Ls2Dsrh

