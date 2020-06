La historia de un joven italiano que le propuso matrimonio a su novia en el lecho de muerte y conmueve al mundo

Edoardo Parisi y Chiara Giuntoli protagonizan un tierno y conmovedor video que se ha vuelto viral. El joven italiano le propuso matrimonio a su novia, quien estaba internada en el hospital luchando por su vida.

Chiara, quien luchaba contra el cáncer de mama, perdió su lucha dos días después de recibir la propuesta de matrimonio.

“Fue nuestro momento feliz”, dijo el italiano de 32 años.

Oggi voglio condividere con voi quella che aveva tutte le carte in regola per essere una storie d’amore da manuale ma, purtroppo, per Edoardo e Chiara non c’è stato un lieto fine. In questo oceano di tristezza questa l’amore vero vince sempre. https://t.co/gzdW8koW3n#18giugno pic.twitter.com/2CWz5XppgV — Giovanni Russo (@russotweet) June 23, 2020

El momento especial que vivieron fue grabado. “He querido decírtelo durante un tiempo, luego lo pospuse y lo pospuse”, dijo mientras sacaba una pequeña caja azul y un anillo. “¿Quieres casarte conmigo?“, añadió.

En ese emotivo momento, Chiara responde que sí llena de emoción y evidentemente sorprendida.

“¿Cómo puedes ser feliz en esta situación? Tú lo eras. El video lo demuestra. Me dijiste: ‘Perdón, no tengo la fuerza para ser más feliz que eso’. Pero en este océano de tristeza, este video es una prueba de lo que siempre he pensado. El verdadero amor siempre gana“, escribió Edoardo en Facebook.