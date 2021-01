La historia de la influencer rusa que se casó con su hijastro y acaban de tener una bebé

Meses atrás, su nombre había trascendido las fronteras por un escándalo familiar, ya que se había separado de su marido luego de que el hombre descubriera que tenía un amante, se trataba de su propio hijastro.

La relación con el muchacho avanzó a tal punto que se casaron y ahora acaban de convertirse en padres.

Balmasheva, de 35 años, conoció a Vladimir Shavyrin, a quien define como “los ojos azules más encantadores del mundo”, cuando él tenía solamente siete.

El tiempo pasó y el joven fue creciendo. En la actualidad ya tiene 21, resalta la publicación de Crónica.com.

Cuando regresó de la universidad comenzaron su historia de amor que tuvo su punto más importante con el nacimiento de su hija, que midió 50 centímetros.

“Estamos pensando el nombre”, comentó la influencer que se convirtió en una especialista en consejos sobre cómo bajar de peso, ya que en las redes sociales contó su propia historia de viday describió cómo hizo para adelgazar unos 50 kilos.

Pese a las dificultades para que el padre de la menor la acompañara en el hospital de la ciudad de Krasnodar por las restricciones derivadas del coronavirus, la mujer contó que “está todo bien” y que la chiquita casi que no la dejó dormir durante toda la noche.

Balmasheva, quien tiene más de 530 mil seguidores en Instagram, estuvo casada con Alexey Shavyrin, de 45, durante 13 años, pero el matrimonio llegó a su fin luego de que el hombre la descubriera mientras tenía relaciones sexuales con Vladimir.

“Una noche que no podía dormir los escuché teniendo sexo. Entonces vi que me estaba engañando con mi hijo. Minutos después vino y se acostó a mi lado y no le dije nada esa noche”, expresó el hombre en 2020, cuando el matrimonio terminó en escándalo.

Además, contó que la mujer utilizó la misma técnica de seducción con su hijo que había empleado con él: “Me hizo lo mismo cuando nos conocimos, ya que estaba casado y tenía dos hijos. Cuando me enamoré me hizo dejar a mi familia por ella”.

Durante los 13 años que estuvieron juntos adoptaron cinco hijos. Todos ellos ahora viven con Alexey Shavyrin debido a que las autoridades rusas le quitaron la patria potestad a la mujer.

Por su parte, Balmasheva contó que no era feliz en su matrimonio y agregó: “Todo lo que me interesaba durante los últimos años era la comida“. Además, aseguró que no engañó a su ex con su hijastro, ya que la relación comenzó después de separarse oficialmente.

“Me hace sentir como una chica joven y feliz. No me siento como una mujer mayor, como una mujer que tiene que hacer cosas en la casa”, dijo sobre su nueva pareja, y agregó: “Entiendo que en cualquier momento puede conocer a otra mujer más joven y dejarme, pero creo que… no”.