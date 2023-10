“Quisiera que esto fuera una broma”: Kimberly Loaiza confirma infidelidad por parte de Juan de Dios Pantoja y se aleja de redes sociales

Después de que se filtraran fotografías y vídeos de una nueva infidelidad de Juan de Dios Pantoja hacia su pareja Kimberly Loaiza, los dos cantantes mexicanos usaron su cuenta de X (antes Twitter) para enviar contundentes mensajes, que confirmarían su separación.

En la noche del 20 de octubre iniciaron los rumores de una nueva infidelidad por parte del DJ mexicano, luego de que en redes sociales se filtraran nuevamente vídeos y fotos del influencer en una habitación de hotel con una mujer que no sería Kimberly Loaiza.

Los rumores se incrementaron cuando se filtraron algunos vídeos en donde supuestamente se ve al DJ en un cuarto de hotel, dormido junto a la otra mujer que no sería la cantante mexicana.

Aunque al principio los internautas consideraron que el problema entre la pareja era marketing y publicidad de una próxima canción, ambos artistas señalaron que no se trataba de eso. “No es una estrategia de marketing, ¿por qué se creen todo? Si eso fuera así sería la peor estrategia del mundo”, escribió Pantoja el 21 de octubre.

Mientras que Loaiza señaló “no linduras, no pienso sacar ninguna canción”. Sin embargo, antes escribió “No es coraje es decepción y eso es peor”, lo cual daba los primeros indicios de que los rumores eran ciertos.

“Tiró todo lo que construimos”

La noche del 21 de octubre, Kimberly Loaiza utilizó su cuenta de X para desahogarse y confirmar los rumores de la infidelidad por parte de su pareja y padre de sus dos hijos, Juan de Dios Pantoja.

“Yo también quisiera que esto fuera una broma, o marketing para una canción, pero desgraciadamente el tiró todo lo que construimos a la basura”, escribió.

Este fue el penúltimo mensaje que emitió respecto a esta situación, ya que después señaló que se alejaría un poco de redes sociales. “No me siento muy bien, pero sé que estaré mejor, no se preocupen, espero que me entiendan”, agregó.

Me alejaré un poco de redes sociales, no me siento muy bien pero sé que estaré mejor, no se preocupen, espero que me entiendan LOS AMO ✨✨✨ — Kimberly Loaiza 🇲🇽 (@KimberlyLoaiza_) October 22, 2023

“Quien merece mis explicaciones y mis disculpas es Kim”

Este domingo 22 de octubre el DJ mexicano reconoció en dicha red social que sí le fue infiel a Loaiza, por lo que recibió varias críticas de parte de sus seguidores y de los fanáticos de la cantante mexicana. Además, señaló que la sigue amando y que solo a ella le debe explicaciones.

“Yo ya reconocí mi error por aquí, pero quien merece mis explicaciones y mis disculpas es Kim. Yo puedo ser todo lo peor, pero jamás le tiraría a la mujer de mi vida. La amo y la amaré hasta mi último día en esta tierra”, escribió.

Perdónenme si los decepcione, me deje llevar. Ahora solo me toca asumir las consecuencias de mis actos, el tiempo no lo puedo regresar pero si puedo ser mejor en el presente y eso haré. — JD PANTOJA 🇲🇽 (@Juandedios_P) October 22, 2023

Juan de Dios Pantoja publicó varios mensajes al respecto, a pesar de los comentarios en su contra que recibió. En X señaló que fue una situación en la que se dejó llevar y pidió disculpas a todas aquellas personas a las que decepcionó.

“Sé que ningún perdón será suficiente para reparar el daño que le he hecho a Kim y eso me duele más de lo que creen”, añadió.