La árbitra Janet Moreno triunfa en un terreno exclusivo para hombres en Cuba

Triunfar en un terreno exclusivo para hombres ha sido para la cubana Janet Moreno una forma de inspirar a otras mujeres a que sigan sus pasos dentro del mundo del arbitraje en el béisbol.

“Mi posición favorita es home”, le dice a EFE en una entrevista desde el icónico estadio Latinoamericano en La Habana donde se alista para la primera Liga de Élite de Béisbol, una competencia con los mejores peloteros del torneo local.

Como la única árbitra de la Serie Nacional de ese deporte -declarado Patrimonio Cultural de la Nación en 2021- esta habanera de 47 años ha sabido ganarse el respeto de la afición y la confianza de los jugadores en cada partido.

La entonces presidenta de la estatal Federación de Mujeres Cubanas, la guerrillera Vilma Espín, le planteó a Moreno “la necesidad de incluir a la mujer para que se viera la representación femenina en el terreno”.

“Asumí entonces la responsabilidad y cada día me fue gustando más”, expresa.

“Al principio me veían como algo raro cuando salía al terreno, pero ahora soy un árbitro más, no ven si soy mujer o no”, rememora.

La concentración y preparación son principales para Moreno, especialmente cuando hay juego en el Latino, como se le conoce popularmente a la casa del equipo capitalino Industriales de La Habana.

“A mí me han gritado de todo, pero me concentro tanto que no lo oigo. Hay que lograr desconectar por completo, aún con la grada llena. El pueblo es muy exigente, quiere que trabajes a la perfección y además aquí todo el mundo es árbitro”, cuenta.