Joven de 12 años fue apuñalada en el cuello por su compañero de 15 años luego de una discusión por un video de Snapchat

Un joven de 15 años protagonizó un terrible crimen en noviembre del 2021 en Liverpool, Reino Unido luego de que asesinara a su compañera Ava White, una niña de 12 años por un video publicado en redes sociales.

El pasado 11 de julio el juzgado dio la sentencia para el menor, identificado como Niño “A” por cuestiones legales, quien fue condenado a cadena perpetua con un mínimo de 13 años en prisión.

El asesinato ocurrió en un evento de luces de navidad en noviembre de 2021, cuando Niño “A” y Ava White, acompañados con sus respectivos amigos discutieron por un video publicado en la red social Snapchat que grabaron los amigos de White.

Esto provocó que Niño “A” apuñalara a White con un cuchillo en el cuello. La menor de edad fue trasladada de emergencia al Hospital de Niños Alder Hey, pero murió días después por la gravedad de las heridas.

Según el recuento de los hechos por parte de las autoridades, Niño “A” escapó de la escena del crimen junto a sus amigos, escondiendo el cuchillo y su abrigo que estaba lleno de sangre.

Varias cámaras de seguridad en los alrededores muestran cómo Niño “A” corre con sus amigos y se meten a una tienda, según las autoridades, para encubrir el asesinato.

Niño “A” se quedó en casa de uno de sus amigos la noche del asesinato. Su madre lo había contactado debido a que la policía lo estaba buscando, a lo que él dijo que no lo molestara ya que estaba jugando un videojuego en la computadora.

Dos horas después del apuñalamiento, el menor fue capturado por las autoridades y puesto a disposición del juzgado.

Today, (Mon 11 July) a 15-year-old boy has been jailed for the murder of 12-year-old Ava White in #Liverpool Detective Superintendent Sue Coombs said: "I want to take this opportunity to pay tribute to Ava, to the members public & security staff involved." More here pic.twitter.com/FuftIjwdT0

— Merseyside Police (@MerseyPolice) July 11, 2022