Imágenes: cámara capta el momento en que una enorme pantalla le cae encima a un bailarín y lo deja inconsciente

Al menos tres bailarines resultaron heridos cuando una pantalla cayó sobre ellos en el Hong Kong Coliseum, informaron medios de comunicación internacionales.

De acuerdo con 20 Minutos, la banda de pop Mirror se encontraba actuando cuando ocurrió el accidente.

La enorme pantalla impactó directamente contra la cabeza de uno de los bailarines, que se encuentra hospitalizado.

Otros dos bailarines también fueron trasladados a un centro asistencial.

De acuerdo con el diario, el concierto fue suspendido y se pidió a los asistentes que abandonaron en forma ordenada el sitio.

El grupo Mirror tenía programados 12 conciertos en dicho coliseo y este era el número cuatro.

“Todo sucedió tan rápido y todos necesitaron un tiempo para comprender lo que había pasado, dijo uno de los asistentes, citado por 20 Minutos.

#BREAKING: A horrible accident erupted as a Hong Kong singing and dancing boy band was hosting their first concert, injuring at least two dancers. Both were said to be conscious when being sent to the hospital. pic.twitter.com/y3c7MVyUmn

— Ezra Cheung (@ezracheungtoto) July 28, 2022