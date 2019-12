‘Hotella Nutella’, solo para amantes del cacao y la avellana

Cada rincón del hotel está inspirado en la marca. Nunca antes la crema de cacao y avellana guió una experiencia como la que estás por vivir próximamente.

No es un sueño, el primer hotel inspirado en la marca Nutella prepara su llegada. ‘Hotella Nutella’ es el primer recinto temático donde la compañía es la protagonista.Cada rincón tiene la inspiración de la deliciosa crema de cacao y avellana.

El lugar elegido para su edificación fue California, dentro de la espectacular zona vinícola de Napa Valley, donde solo algunos afortunados podrán disfrutar de sus dulces amenidades. Será el próximo mes de enero, del 10 al 12, cuando el ‘Hotella Nutella’ abra sus puertas.

Dentro de las instalaciones se vivirá una fiesta gourmet inspirada en Nutella. Expertos en el mundo gastronómico se encargarán de consentir a los futuros huéspedes preparando los más deliciosos platillos con este ingrediente.

Geoffrey Zakarian, Tanya Holland y DanCakes demostrarán cómo esta deliciosa crema se adapta perfectamente a todos los platillos, desde el desayuno hasta la cena. Sí, el sueño de muchos está a punto de suceder. Lo que menos faltará en este hotel será Nutella durante las 24 horas.

Lo mejor de todo es que pasar la noche en el Hotella Nutella es una posibilidad que puede estar a tu alcance. La compañía ha iniciado un sorteo en su pagina oficial para que los amantes de la crema de cacao y avellana puedan ser los afortunados.

El registro es fácil: basta ingresar algunos datos para concursar por esta inigualable experiencia. A partir del 13 de noviembre y hasta el próximo 8 de diciembre podrás participar, así que no lo pienses más e inténtalo.

A once-in-a-lifetime experience awaits and if you love Nutella, you won’t want to miss this. Check back here on Wednesday, November 13th to find out what’s waiting behind the door! pic.twitter.com/LayoVgAdCp

— Nutella (@NutellaUSA) November 10, 2019