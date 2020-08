Hombre armado con rifle dispara a manifestantes en Wisconsin y pasa inadvertido por la policía

Un hombre armado con rifles de asalto fue grabado por varias personas durante la tercera noche de protestas en Wisconsin, cuando dispara a manifestantes que encuentra a su paso.

Los incidentes ocurridos la noche del martes 26 de agosto dejaron dos personas muertas y varias heridas, como consecuencia de las protestas por el ataque de agentes de la policía contra Jabob Blake, quien permanece grave y hospitalizado.

En los videos compartidos por redes sociales se observa a un sujeto armado con rifle de asalto que corre por las calles y avenidas de la ciudad de Kenosha, donde se registraron las protestas.

El sujeto dispara varias veces contra los manifestantes, mientras algunos tratan de detenerlo, sin éxito.

After alleged mass shooter Kyle Rittenhouse shot several people in Kenosha, he casually walked towards police and gave them what appears to be a pre-planned hand signal. And the police didn’t lay a finger on him.

The police are working hand and hand with these terrorists groups pic.twitter.com/sVpqj0ax8q

— Tariq Nasheed 🇺🇸 (@tariqnasheed) August 26, 2020