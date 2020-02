Hombre afirma que show de JLO y Shakira puso su alma “en peligro de fuego infernal” y exige esta suma millonaria

Daubenmire es un exentrenador de futbol en un instituto de Ohio, Estados Unidos, y ahora se desempeña como locutor de una radio online.

El hombre reclama “daños morales” y asegura que el espectáculo puso su alma “el peligro de fuego infernal” y además fue “un ejemplo de discriminación cristiana, más propio de un club de striptease que de un partido de futbol”.

Es muy difícil que su demanda prospere, pero su postura ya es viral en las redes sociales.

“¿Hubo alguna advertencia de que su hijo de 12 años, cuyas hormonas recién comienzan a funcionar, podría tener una excitación sexual?, pregunta Daubenmire en el video.

Lo que no explica es porque no dejó de ver el show de JLO y Shakira al considerarlo como un espectáculo sumamente ofensivo.



“La corte podía decir: “eso no se aplica porque el derecho a producir pornografía no anula su derecho a no verla, Sí bueno, pero no me dijeron que lo vería. Acaban de meterla a mi sala de estar. ¡No me dijeron que iba a haber tiros en la entrepierna”, argumentó.

Hasta el momento ningún representante del Super Bowl se ha pronunciado al respecto.