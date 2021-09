Graban brutal agresión que sufrió una mujer por parte de un sujeto en las escaleras del metro en Nueva York

Según los informes, el sospechoso se encontraba subiendo las escaleras eléctricas con la víctima detrás de él cuando volteó y le dio una patada en el pecho, en seguida el hombre continuó con su camino tranquilamente.

El impacto hizo que la mujer cayera de forma inmediata hacia atrás rodando hasta el final de las escaleras; una usuario presenció la agresión, pero no ayudó a la mujer y continuó subiendo.

El incidente ocurrió en la estación de Atlantic Avenue-Barclays Center en Brooklyn y fue captado por las cámaras de vigilancia, informó Viveusa.mx.

Gracias a las imágenes, las autoridades del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) lograron identificarlo después de la agresión como Bradley K. Hill, de 32 años.

La víctima, sin identidad revelada, le dijo a la Policía que antes se había encontrado con Hill en la calle y que mientras subían las escaleras le pidió que se disculpara por haberla empujado, esto ocasionó la furia del hombre y por eso la pateó.

Según Hill sí se disculpó con la mujer por haberla empujado antes en la calle.

“Me pateó de la nada. Bajé rodando por las escaleras mecánicas, pasé a todos hasta el piso inferior”, dijo la víctima.

En una declaración, la Policía dijo que la mujer sufrió varios cortes y lesiones serias en la espalda, brazos, rodillas y en los tobillos; sin embargo, se negó a recibir atención médica.

“Dígame, ‘ese es el estilo de Nueva York’, y eso fue todo”, dijo la mujer en una entrevista con el medio ABC7.

“Y luego, de la nada, sintió la necesidad de tener que patearme por las escaleras. Ya sabes, como si tuviera la audacia de dirigirme a él y decírselo y decir, ‘disculpe’, en ese momento. Sintió que sólo tenía que patearme”, añadió.

Los informes dicen que Hill fue arrestado días después del incidente y acusado de agresión.

Este es uno de los últimos incidentes violentos en el metro de Nueva York reportado en recientes días.

Para leer más: Pastor evangélico agrede a su esposa sin saber que estaba en una transmisión en vivo y luego da mensaje de paz

A inicios de septiembre, un hombre escupió y amenazó a un usuario y a su hija luego de que le pidieran que dejara de fumar marihuana dentro del tren.

Al parecer se trataba de un narcotraficante que estaba viajando en el metro en la estación Manhattan D-Bound del Bronx.

Datos del Departamento de Policía señalan que, durante agosto e inicios de septiembre, se registraron 2.19 delitos graves reportados por cada millón de pasajeros, los cuales estuvieron vinculados a robo, hurto mayor, asesinatos, violaciones, asaltos graves y robos con allanamiento de morada.

Los delitos fueron en aumento durante agosto de acuerdo con comparaciones de datos de junio y julio.

🚨WANTED for ASSAULT: Do you know this guy? On 9/9/21 at approx 7:15 PM, at the Atlantic Ave-Barclays Center Station in Brooklyn, the suspect kicked a 32-year-old woman in the chest, causing her to fall down the escalator. Any info? DM @NYPDTips, or anonymously call 800-577-TIPS. pic.twitter.com/j6yFToIlvU

— NYPD NEWS (@NYPDnews) September 13, 2021