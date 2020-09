Pastor evangélico agrede a su esposa sin saber que estaba en una transmisión en vivo y luego da mensaje de paz

Un pastor evangélico de Brasil se disponía a dar su mensaje en una transmisión virtual, pero se enfureció porque la cámara no estaba correctamente colocada, y por eso desató su furia agredió a su esposa sin saber que ya estaba en vivo.

Según varios medios de Brasil, el pastor se llama Edson Araujo y pertenece a la iglesia Dios es Amor, en Sao Pablo, Brasil.

Relatan que el pastor abofeteó a su esposa la insultó, le dijo palabras soeces y le recriminó “haz las cosas bien, idiota. ¡Haz el negocio bien!”.

Luego de la agresión, el pastor comenzó su mensaje en el que dijo: “acepten la paz del señor”.

Lo que no sabía el religioso era que la transmisión en vivo ya estaba corriendo y que las personas fueron testigo de todo.

Indignación

Esta situación levantó una ola de indignación en Brasil y también en otros países, pues el video rápidamente se hizo viral.

Muchas personas criticaron al pastor y a la iglesia pero también hicieron llamados para que la mujer denunciara la agresión.

Debido a esto, horas después el pastor salió en otro video, junto a su esposa, identificada como Deborah, en donde justificó la agresión.

“Ayer estábamos cerca del horario de servicio y no teníamos la posición correcta del equipo, así que me levanté y fui a intentar arreglarlo, y luego terminé tirando otro celular que transmite himnos. Entonces, yo estaba ahí, de manera imprudente, de manera incorrecta que no podía actuar de esa manera, dirigí una palabra. Nunca tuvimos ningún tipo de problema, así que por un momento le dirigí una palabra imprudente a mi esposa”, justificó.

Además, ofreció una disculpa y dijo: “quiero aquí, de antemano, ante todo a Dios, quiero pedir mi perdón público y el perdón de mi esposa Deborah, por mi actitud, error y fracaso”.