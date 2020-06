George Floyd: ciclista agrede a personas que colocaban carteles contra la injusticia racial en EE. UU.

Un video publicado en la comunidad en línea Reddit se hizo viral en redes sociales debido a que muestra a un ciclista que usa gafas de sol, una playera gris y un casco naranja, que discute con un grupo de personas y agrede con su bicicleta a una persona.

La víctima, que pidió permanecer en el anonimato, afirmó que él y otras personas se encontraban en el lugar publicando volantes como muestra de apoyo a las protestas para repudiar la muerte de George Floyd.

They were putting up signs to commemorate the death of George Floyd. He wasn't having it. pic.twitter.com/eukrXrxoLN

El video muestra que el ciclista se acerca a una niña y le quita volantes. “Él me ve grabándolo agarra su bicicleta y me la tira”, dijo el hombre que grabó el incidente.

La víctima agregó que el ciclista lo insultó y que desconoce los motivos debido a que, solo visitaron el lugar para reforzar un proyecto que publica carteles en vecindarios para crear conciencia sobre la injusticia racial.

La Policía de Maryland-National Capital Park., de la división del Condado de Montgomery, publicó en su cuenta de Twitter, fotos del ciclista con el propósito de identificarlo e interrogarlo por el incidente.

We are seeking the public’s assistance in identifying the below individual in reference to an assault that took place this morning on the Capital Creacent trail. Please contact Det. Lopez at 301-929-2774 with any information. Pease reference case number 20001297. pic.twitter.com/EtC9Q0xBOp

— Park Police MC (@ParkPolice) June 2, 2020