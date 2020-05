Florida: varios heridos, cientos de evacuaciones y calles cerradas por voraces incendios

La cadena Fox News informó este jueves que el suroeste de Florida florida vive momentos de angustia por al menos seis grandes incendios que se extienden sin control.

En el condado de Collier los habitantes de una treintena de casas fueron evacuados ante la inminente llegada de las llamas, y cientos de familias están siendo alertadas para que abandonen sus viviendas en forma voluntaria.

Los incendios, que han devorado en las últimas horas más de dos mil hectáreas, también obligaron al cierre de la vía Interestatal 75 por un tramo de más de 32 kilómetros.

Las autoridades locales dijeron que varios residentes y tres socorristas quedaron heridos o fueron atendidos por intoxicación debido al humo.

🚨WILDFIRE UPDATE🚨

Collier County fires have merged overnight. #36thAveSEFire is 4,000 acres and 10% contained.@FLForestService Green incident management team mobilized. Evacuations in effect in Golden Gate vicinity.

Follow @FFS_cafc for latest.

🎥: @BrianaFernNews of @NBC2 pic.twitter.com/IwbCdJvlNV

— FL Dept. of Agriculture & Consumer Services (@FDACS) May 14, 2020