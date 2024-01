Alerta por tormenta de nieve: cuál es el pronóstico de las temperaturas en Estados Unidos para los próximos días

Una potente tormenta de nieve cubrió este viernes 12 de enero el Medio Oeste de EE. UU. y se espera que las gélidas temperaturas se mantengan durante los próximos días, impactando el lunes 15 a los caucus (primarias) de Iowa, la primera cita de las primarias republicanas.

Unos 30 millones de personas se encuentran este viernes bajo alerta de tormenta de nieve, principalmente en el Medio Oeste de ese país y en la región de los Grandes Lagos, informó el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, en inglés).

El organismo prevé que las fuertes nevadas continúen durante el sábado, con grandes acumulaciones de nieve en partes de Wisconsin y de Míchigan.

El temporal invernal impactará también durante el fin de semana al estado de Iowa, donde el lunes arrancará oficialmente el proceso para elegir el candidato republicano a las elecciones presidenciales de noviembre, unas primarias en las que el expresidente Donald Trump (2017-2021) parte como el claro favorito.

Durante las próximas horas, se esperan nevadas, fuertes ráfagas de viento y gélidas temperaturas que dificultarán el tránsito de vehículos en varios puntos del estado. “Viajar puede volverse imposible en las zonas rurales”, avisó el servicio meteorológico.

La ciudad de Des Moines, capital de Iowa, espera temperaturas de entre -38 y -32 grados Celsius durante la jornada del lunes 15 de enero.

A powerful winter storm that will bring heavy snow, strong winds, and blizzard conditions from the mid-Missouri Valley, Midwest to the Great Lakes through Saturday, will be followed by dangerously-frigid temperatures across the Rockies and Plains through this weekend, into early… pic.twitter.com/zBJnmWOy90

— National Weather Service (@NWS) January 12, 2024