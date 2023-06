Florida se encuentra en alerta por altas temperaturas y qué dicen las autoridades de otras zonas de EE.UU.

El sur de Florida (EE.UU.) se halla bajo alerta de calor este viernes, jornada en la que los meteorólogos pronostican que las temperaturas ascenderán hasta los 95 grados Fahrenheit (35 grados centígrados), una previsión que de cumplirse llevaría a Miami a registrar un nuevo récord.

De concretarse el pronóstico del Servicio Nacional de Meteorología (NWS), que agrega que la sensación térmica podría llegar esta tarde a los 105 grados Fahrenheit (40 grados centígrados), la ciudad de Miami no solo registraría el día más caluroso en lo que va de año, sino de paso un nuevo récord para esta fecha.

Hasta el momento, el 16 de junio más caluroso en Miami se produjo en 2011, cuando el termómetro marcó 94 grados Fahrenheit (34,4 grados centígrados), según el registro histórico de la Administración Nacional de Océanos y Atmósfera (NOAA, en inglés) de EEUU.

Por contra, el 16 de junio más fresco en Miami se dio en 1984, día en que la temperatura fue de 80 grados (26,6 centígrados).

Para el fin de semana, los meteorólogos prevén que se mantengan las altas temperaturas que, sin embargo, se verán mitigadas por muy probables tormentas vespertinas.

It's hot and humid & forecast to build into next week across the south, especially in TX & LA.

How hot is it where you are?

— National Weather Service (@NWS) June 15, 2023