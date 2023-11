Finaliza el secuestro de una niña por parte de su padre en un aeropuerto de Hamburgo

La policía alemana anunció el domingo que puso fin al secuestro de una niña de 4 años, retenida desde el sábado por la noche por su padre en un vehículo en la pista del aeropuerto de Hamburgo, tras detener “sin resistencia” al hombre.

“La situación de rehenes terminó, el hombre abandonó el coche con su hija y fue detenido sin resistencia por la policía“, indicó la policía local en la red X (antes conocida como Twitter), añadiendo que la niña “parece estar en buen estado de salud”.

El secuestro, relacionado con una disputa sobre la custodia de la niña con su madre, comenzó el sábado por la noche sobre las 20H00 (19H00 GMT).

El hombre de 35 años, que intentaba marcharse a Turquía con su hija, retuvo durante unas 18 horas a la niña en un automóvil estacionado al pie de un avión de la compañía Turkish Airlines.

El individuo, de nacionalidad turca según el diario Bild, se había abierto paso en su automóvil hasta la pista del aeropuerto, disparando dos veces al aire y lanzando dos botellas incendiarias, según la policía.

La policía había movilizado psicólogos y equipos de negociadores al lugar de los hechos, además de unidades de intervención.

Las fuerzas alemanas mantuvieron largas negociaciones en turco durante toda la noche y parte del domingo para convencer al hombre para que se entregara.

El tráfico del aeropuerto de Hamburgo se suspendió el sábado por la noche, obligando a desviar 17 vuelos.

Otros 286 vuelos estaban programados para el domingo, con unos 34 mil 500 pasajeros.

A man who kidnapped and held his daughter at Hamburg airport was allowed to say goodbye to his daughter before being detained. pic.twitter.com/jtHn5hBCBH

— NEXTA (@nexta_tv) November 5, 2023