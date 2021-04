Estudiante fue golpeada por su esposo en plena clase de Zoom y pidió ayuda a su profesora por WhatsApp

Durante la pandemia de coronavirus se incrementaron los cursos online, pero también los índices de violencia doméstica, lo cual se confirmó con el caso de una joven estudiante de Obstetricia en la Universidad Nacional de La Plata, quien fue atacada por su esposo mientras tomaba una clase por Zoom.

En el curso participaban dos mujeres policías que descubrieron que a la víctima se le cayó el teléfono por la agresión.

La profesora y sus compañeras notaron la agresión, y la victima lo confirmó por WhatsApp, y gracias a eso pudo ser rescatada.

Fuentes judiciales confirmaron que la agresión ocurrió mientras la mujer participaba de una clase desde su casa de la localidad bonaerense de Claypole. “Aparentemente la clase era normal, hasta que todos notaron que la víctima comenzó a llorar, y ante el impactante cuadro, la profesora le escribió un mensaje”, agregaron.

Minutos antes, los participantes del zoom vieron que a la joven se le cayó el celular, y comprendieron que había sido producto de un golpe que recibió.

“¿Estás bien?”, preguntó la docente, que recibió una respuesta verbal afirmativa, pero no se quedó conforme. Por eso le escribió un mensaje en WhatsApp, el cual la joven contestó: “Estoy con mi marido que me acaba de golpear, y está vigilando que no diga nada”.