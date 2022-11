Esto fue lo que dijo uno de los hijos de “El Chapo” Guzmán acerca de Rafael “Caro” Quintero

Rafael “Caro” Quintero, apodado popularmente “el narco de narcos” había presuntamente elaborado en 2018 el Cártel de Caborca, con el objetivo de hacerle la guerra al que en ese momento era el grupo criminal más grande de México: El Cártel de Sinaloa.

En ese momento el Cártel de Sinaloa estaba liderado por cuatro hijos de “El Chapo”: Iván Archivaldo, Jesús Alfredo, Joaquín y Ovidio. También los apoyaba Ismael “El Mayo” Zambada.

Caro Quintero buscaba retomar al negocio del narcotráfico tras ser liberado en 2013, pero los apodados “Chapitos”, le prohibieron ingresar al negocio, a pesar de que algunas fuentes aseguraban que “Mayo Zambada” le garantizó seguridad y una buena cantidad de dinero para que “pudiera vivir tranquilo”.

Esta decisión no gustó a Quintero, ya que consideraba que, por antigüedad merecía retomar el puesto.

Por tanto, empezó una guerra por el control de Sonora contra “Los Salazar”, quienes eran el brazo armado a los Guzmán.

Según el supuesto plan de Quintero, la idea era obtener, además de Sonora el famoso Triangulo Dorado, que consiste en una región que conecta Sinaloa, Durango y Chihuahua.

Para llevarlo a cabo, Quintero buscaría alianza no solo con familiares suyos que estaban dentro del negocio del narcotráfico por parte del Cartel de Sinaloa, sino con otros grupos criminales que formaban parte del extinto Cártel de Juárez.

Esto provocó un derramamiento de sangre en diferentes estados mexicanos como Sinaloa, Baja California y Sonora. Se había convertido en una “declaración de guerra”.

Sin embargo, Quintero no logró retomar el control del narcotráfico en México, y no fue hasta el pasado 15 de julio que fue capturado en el poblado de San Simón.

Entrevista

En 2018, Iván Archivaldo Guzmán Salazar, quien es considerado por muchas fuentes como el posible heredero de “El Chapo” dio una entrevista exclusiva a Ernesto Rodríguez Amari para la revista Knack de Bélgica.

Sin embargo, cuando Amari le preguntó a Guzmán si era cierto de que, en ese momento, se llevaba a cabo una lucha entre el Cartel de Sinaloa y el Cártel de Caborca, el hijo de “El Chapo” se limitó a responder:

“No conozco a ese hombre. Nunca lo he visto en carne y hueso. Se habla mucho de él, pero no tengo ganas de hablar de eso porque nunca lo conocí”.