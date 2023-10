Estados Unidos: niño de padres guatemaltecos muere en trágico accidente

Medios de comunicación en Estados Unidos han difundido una noticia acerca de la muerte trágica de un niño de 8 años llamado Jayden Miranda López quien iba en un automóvil familiar rumbo a la escuela. Su mamá Victoria y hermano menor le acompañaban en el automotor y apenas habían pasado cinco munutos desde que salieron de su hogar.

Según los reportes policiales difundidos el accidente fue el pasado jueves 5 de octubre pasadas las 8 horas locales, en Apopka, Florida. La madre tiene fracturas en diferentes partes del cuerpo y ha sido sometida a algunas cirugías, el hijo menor salió ileso.

El Departamento de Policía refirió que esa mañana personal fue desplazado por el robo de un vehículo. Unos minutos después recibieron otra llamada reportando el choque de dos automóviles. El sospechoso huía cuando chocó con el automóvil de la familia.

El sospechoso fue identificado como Marcus Antone Williams. Él fue arrestado bajos los cargos de robo y homicidio, entre otros.

En redes sociales se compartieron imágenes de los vehículos afectados.

#UPDATE: A very sad update to report as #Apopka police say a 7-year-old has died in a crash involving a fleeing car burglary suspect. https://t.co/f3FO1F9pCB #wftv pic.twitter.com/tCTPM55MnW

— WFTV Channel 9 (@WFTV) October 5, 2023