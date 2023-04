Estacionamiento colapsa en Manhattan: Al menos un muerto y varios heridos tras derrumbe de edificio

El estacionamiento, construido en 1957, es una estructura de cuatro pisos que se alza sobre el suelo (como es habitual en Nueva York, sin niveles subterráneos) y está situado en la calle Ann, al lado de la universidad privada PACE.

Hacia las 4 de la tarde hora local, los cuatro pisos se vinieron abajo por razones desconocidas y los vehículos quedaron amontonados unos sobre otros, según se pudo ver en imágenes de video grabadas por espontáneos.

Según las autoridades locales, varias unidades de rescate acudieron al llamado de emergencia.

El jefe de operaciones de los bomberos de Nueva York, John Esposito, explicó que sus hombres encontraron a seis personas dentro: uno muerto y cinco heridos que se encuentran en condición “estable”.

Los bomberos que participaron en las primeras tareas de rescate tuvieron que abandonar el edificio por temor a que los daños estructurales provocaran otro derrumbe de los restos.

Los agentes por su parte, continuaron las búsquedas con perros robots y drones para no poner en peligro a su personal.

El estacionamiento era usado, por ejemplo, por funcionarios de la Oficina del Sheriff, pero ninguno de ellos resultó afectado, según el primer recuento.

Debido al derrumbe, las autoridades de la Universidad privada PACE difundieron un mensaje en sus cuentas en redes sociales y notificaron que se suspendieron las clases presenciales hasta nuevo aviso.

Por su parte, la oficina del alcalde local compartió imágenes en las que muestran a los socorristas en el estacionamiento.