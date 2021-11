“Esta mujer vale un millón”: revisó el celular de su esposo y descubrió un macabro plan para matarla

Las autoridades de Chattanooga, Tennessee, Estados Unidos, arrestaron a un hombre identificado como Jerry McDonald, de 49 años, luego de que su esposa descubriera mensajes de texto en su teléfono celular que evidenciaban un supuesto plan para asesinarla.

Se informó que la mujer intentaba comunicarse con su trabajo para avisar que no estaría en el turno de la tarde y tomó el teléfono de su esposo, pero se percató de que McDonald tenía una conversación con una desconocida, abrió el chat y encontró lo que probablemente iban a ser su sentencia de muerte.

De acuerdo con “New York Post”, en el chat se puede leer sobre la intención de McDonald de convencer a su presunta amante de asesinar a su esposa para luego irse a vivir juntos.

En la conversación se puede identificar a Vanessa Nelson, de 39 años, dialogando con McDonald la posibilidad de eliminarla para obtener un beneficio económico a cambio, pues ella tenía un seguro de vida que le garantizaba una indemnización a su esposo.

Los mensajes

“¿La tengo que matar?”, pregunta Vanessa Nelson. “Si, tienes que matarla, por favor, te lo ruego (…) Esta mujer vale un millón, estoy diciendo que la matamos y cobró un millón (de dólares) para que vivamos como los reyes y reinas que somos”, responde McDonald, utilizando lenguaje soez al respecto de su pareja.

“Hay más de un millón en la caja fuerte de su padre. Estoy diciendo que no me atraparán”, afirma McDonald. “No somos criminales, no nos importa el dinero, al menos a mí no”, responde Nelson.

“A mí tampoco, pero este puede ser un buen camino si así lo decidimos. No Estoy bromeando, todo lo que quiero es a ti, ‘nena’. Es todo lo que me importa”, concluye McDonald.

Mcdonald tendrá que pagar una fianza de US$75 mil y comparecer ante un juez del condado el próximo 30 de noviembre.