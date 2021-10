Encuentran a tres niños abandonados con el cadáver de su hermano en una casa de Estados Unidos

La policía dijo que había encontrado a la madre de los niños y a su pareja el domingo 24 de octubre por la noche. En esta fase de la investigación, la policía cree que los padres “no vivían en el apartamento desde hacía varios meses”, tuiteó el sheriff del condado de Harris, que incluye Houston.

Heartbreaking. @HCSOTexas units are at an apt complex at 3535 Green Crest, near Addicks Clodine & Westpark Tollway. Units found three juveniles abandoned in an apartment. Skeletal remains, possibly of another juvenile, were also found inside the unit. #HouNews pic.twitter.com/uVcybOugM9

— Ed Gonzalez (@SheriffEd_HCSO) October 24, 2021