Emma Coronel: la forma en la que Joaquín “El Chapo” Guzmán conquistó a la ex reina de belleza hace más de 15 años atrás

Joaquín “El Chapo” Guzmán y Emma Coronel se conocieron el 6 de enero de 2006 durante el certamen de belleza del Festival de la Guayaba y el Café, realizado en Angostura, ciudad ubicada en el estado de Sinaloa.

Para esas fechas, “El Chapo” era uno de los hombres más buscados del mundo y llevaba ocultándose de las autoridades casi seis años tras su fuga de la cárcel de máxima seguridad de Puente Grande en 2001.

Emma Coronel fue coronada como reina del certamen de belleza y enamoró de manera instantánea al capo del narcotráfico, quien en la fiesta de celebración se acercó a la joven de 17 años para bailar con ella.

“Coincidimos en una fiesta. Nos saludamos y me invitó a bailar. Bailamos como amigos y hasta ahí. Mi primera impresión sobre él fue como la primera impresión de cualquier otra persona, aunque platicamos muy bien”, comentó la esposa de Joaquín Guzmán.

De acuerdo con Emma Coronel, después de ese encuentro comenzó una “bonita amistad” entre ambos. Sin embargo, pocos meses después, ambos oficializaron su relación y se convirtieron en novios.

En ese momento, la ex reina de belleza no tenía idea de quién era Joaquín “El Chapo” Guzmán, ya que en ningún momento hubo detalles lujosos o regalos caros por parte del narcotraficante con el fin de comprar el cariño de Coronel, situación que fue de su agrado.

“¿Cómo me conquistó?, varias ocasiones iba a la casa, yo digo que lo que me conquistó más bien de él fue su plática, su forma de tratarme, no me llevó las grandes cosas ni los grandes regalos, él se gana a las personas por su forma de ser, de actuar”, confesó la esposa de “El Chapo”.

El romance entre Emma Coronel y Joaquín Guzmán fue rápido, ya que luego de que la ex reina de belleza cumpliera la mayoría de edad, la pareja decidió casarse en una pequeña ceremonia celebrada en Angostura.

“Cuando cumplí los 18 años nos casamos en una ceremonia muy sencilla, con familia y solo con amigos cercanos”, relató.

Desde 2019, Joaquín “El Chapo” Guzmán se encuentra cumpliendo cadena perpetua en una prisión de máxima seguridad de Colorado luego de ser extraditado en 2017 al ser declarado culpable por 10 delitos penales relacionados al narcotráfico.

Por su parte, Emma Coronel, actual esposa del narcotraficante mexicano, se encuentra detenida en Estados Unidos tras declararse culpable en junio de 2021 por los delitos de tráfico de droga y lavado de dinero.

La ex reina de belleza fue condenada el 30 de noviembre de 2021 a tres años de prisión por estos delitos y su relación directa con los negocios del Cártel de Sinaloa, organización criminal liderada por “El Chapo”.