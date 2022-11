Elon Musk bloquea usuarios que se burlan de él en Twitter: “La comedia ahora es legal”

La comediante Kathy Griffin, cuya cuenta verificada tenía dos millones de seguidores, fue una de las suspendidas.

Elon Musk, quien se ha descrito a sí mismo como un “absolutista de la libertad de expresión”, tuiteó el domingo 6 de noviembre que “se suspenderán de forma permanente a usuarios de Twitter que se hagan pasar por otros sin especificar claramente que se trata de una parodia”.

La cuenta de h3h3Productions, que cambió su nombre de usuario a “Elon Musk” y que se define como una parodia, también recibió una suspensión de la red.

El usuario @jephjacques cambió su nombre visible a “Elon Musk” y publicó varios tuits satíricos refiriéndose a la estrategia de Musk para manejar su nueva compañía. “¿Pueden todos parar de tuitear por un segundo? Van muy rápido para poder moderar personalmente”.

La cuenta, con más de 80 mil seguidores, fue suspendida poco después.

Musk respondió a un tuit que se refería la suspensión de la comediante Griffin, lo que aumentó la impresión de que el propietario se está involucrando personalmente en las decisiones de prohibir cuentas que lo atacan.

Going forward, any Twitter handles engaging in impersonation without clearly specifying “parody” will be permanently suspended

— Elon Musk (@elonmusk) November 6, 2022