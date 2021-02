El trauma de una osa que imagina que está enjaulada, tras 20 años encerrada

Esto luego de que la cuenta del ‘Liberty Sanctuary’, una reserva natural de osos en Rumania publicara un video en el que se ve al animal dando vueltas como si estuviera enjaulada.

“Después de 20 años en cautiverio, Ina sigue atrapada en una jaula invisible. Recuerden esto cuando vayan a un zoológico que tengan jaulas pequeñas o a un circo en el que hay osos”, señala el mensaje que acompañaba la publicación de la cuenta de ‘Liberty Sanctuary’.

Añade que lamentablemente esta es una cruel realidad y que se ocupan de las tensiones postraumáticas de los osos todos los días.

“Gracias por rescatar a esta pobre alma. Ella sanará gradualmente”, escribió una internauta.

After 20 year of captivity Ina the bear is still trapped in her virtual cage. Whenever you go to visit a zoo with tiny cages or a circus where bears perform remember this. #FreedomPlanet #animals #sanctuary #Libearty pic.twitter.com/ng6egCgU5l

— Libearty Sanctuary (@LibeartyBears) January 15, 2021