Video: adolescente se arma de valor y defiende a sus mascotas de un oso que entró a su patio

En redes sociales se ha hecho viral un video en el que una adolescente se armó de valor y defendió a sus mascotas de una osa en su patio en California.

Hailey Morinico, de 17 años, arriesgó la vida al enfrentarse a la madre osa, quien se pasó por la barda de su casa mientras se posaba con sus cachorros en la parte superior de la pared.

El incidente, que tuvo lugar en la ciudad de Bradbury, cerca del Bosque Nacional Ángeles, quedó grabado en un video publicado en redes sociales.

Los cuatro perros de la familia inicialmente se lanzaron hacia la osa y su cachorro, por lo que la madre comenzó a golpear a uno de los perros, antes de que la joven saliera corriendo y empujara al animal de la pared.

Hailey agarró a uno de los perros y corrió hacia dentro de su casa, informó Notigram.com.

Hailey agregó que la osa, que parecía ilesa por el empujón, no se resistió mucho y se retiró rápidamente. “Y para ser honesta, no creo que me guste presionarla tanto”, continuó. “La empujé lo suficiente para perder el equilibrio”.